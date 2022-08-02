Спасатели ВКО на лодке вызволили четырех собак, оказавшихся в ловушке (фото)

Спасатели помогают собакам. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске неравнодушные жители вызвали спасателей, увидев, что четыре собаки оказались за парапетом у воды и не могут выбраться самостоятельно. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.

На четырех собак, оставшихся в "заложниках" воды за парапетом у реки Иртыш, обратила внимание прохожая. Девушка обратилась за помощью в службу "112".

"На место оперативно прибыли на лодке спасатели ДЧС ВКО. Двух животных они поместили в лодку, а еще двое самостоятельно по воде добрались до берега вслед за сотрудниками службы ЧС", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что спасатели Восточного Казахстана осуществляют множество выездов связанных с оказанием помощи животным. Чаще всего в беду попадают коровы, лошади, собаки и кошки.

"Извлекать животных из чрезвычайных ситуаций непросто: к каждому нужен подход и особое внимание. Но наши спасатели делают это профессионально", – подчеркнул замначальника "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ВКО Болат Нурдыбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981389-spasateli-vko-na-lodke-vyzvolili-chetyreh-sobak-okazavshihsya-v-lovushke-foto/