Участок улицы Е-34 перекроют на ремонт в Нур-Султане

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С сегодняшнего дня на две с половиной недели в столице будет полностью перекрыт один из участков улицы Е-34. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана начало работы по дорожному полотну по улице Е-34. Проведение данных работ согласовано с административной полицией города.

Таким образом, со 2 по 20 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Е-34 от улицы Е-15 до улицы Е-17.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – отметили представители ведомства.

Напомним, что участок дороги по проспекту Мангилик Ел также был перекрыт на ремонт. Из-за этого несколько городских автобусов временно изменили схемы движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981344-uchastok-ulitsy-e-34-perekroyut-na-remont-v-nur-sultane/