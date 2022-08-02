В Казахстане изменится расписание некоторых поездов

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АО "Пассажирские перевозки" сообщило об изменении нумерации и маршрутов курсирования некоторых пассажирских поездов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК" КТЖ".

Казахстанцев предупредили о следующих изменениях:

По маршруту "Нур-Султан – Шымкент":

с 1 сентября назначается социально значимый ежедневный поезд "Тальго" №86/85 "Нур-Султан Нурлы жол – Шымкент";

с 1 сентября назначается ежедневный коммерческий поезд №71/72 "Нур-Султан-1 – Шымкент", укомплектованный стандартными вагонами;

с 5 сентября изменится сообщение поезда №71/72 на "Нур-Султан Нурлы жол – Шымкент".

По маршруту "Атырау – Алматы":

с 1 сентября назначается коммерческий поезд №29/30 "Атырау – Алматы-2" из стандартных вагонов, с периодичностью курсирования через день;

с 3 сентября назначается социально значимый поезд "Тальго" №41/42 "Алматы-2 – Атырау", с периодичностью курсирования через день.

По другим маршрутам:

с 5 сентября изменится сообщение поезда №10/9 на "Нур-Султан-1 – Алматы-1";

с 5 сентября в составе скорого поезда №73/74 "Алматы-2 – Жезказган" будут курсировать вагоны "Тальго" (вместо стандартных вагонов) периодичностью через день;

с 3 сентября отменяется курсирование коммерческого поезда "Тальго" №69/70 "Алматы-2 – Оскемен-1".

Кроме того, в компании призвали пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981339-v-kazahstane-izmenitsya-raspisanie-nekotoryh-poezdov/