"Как вас зовут?": астанчанин пытался "подкатить" к девушке при задержании полицией

Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Видео необычного задержания молодого человека распространяют в Сети. На кадрах мужчина попытался познакомиться с прохожей, пока его скручивали полицейские. Инцидент прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Ролик опубликовали в Telegram-канале Qumash. На опубликованных кадрах видно, как четверо полицейских надевают наручники и уводят молодого человека. В этот момент он просит незнакомую девушку снимать происходящее на видео.

Также задержанный признается, что девушка ему понравилась, и спрашивает ее имя.

"Девушка, снимите, пожалуйста. Очень красивая. Instagram у вас возьму. Вы мне понравились, как вас зовут?" – говорит он.

Как выяснилось, инцидент произошел в Нур-Султане 1 августа.

В пресс-службе департамента полиции города пояснили, что молодого человека задержали за драку.

"В 05:37 поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Косшыгулулы идет драка. На место был направлен автопатруль. Все участники инцидента установлены.

При задержании один из нарушителей отказался проехать в отдел полиции, после чего в целях безопасности сотрудниками полиции было применено специальное средство", – прокомментировали случившееся в полиции.

В отношении мужчины начато административное производство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981321-instagram-u-vas-vozmu-astanchanin-pytalsya-podkatit-k-devushke-pri-zaderzhanii-politsiey/