"Не исключаем, что для хайпа": рассекавшего по реке Есентай водителя ищет полиция Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

В Алматы водитель на своем автомобиле прокатился по речке Есентай, протекающей через город. Теперь автолюбителя разыскивает полиция, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница almaty_kris_p.

На кадрах видно, как авто рассекает по реке, а из самой машины доносится радостный крик.

Поведение автолюбителя возмутило алматинцев. Под постом они отметили замглавы Департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова и попросили его наказать нарушителя.

"Проверка назначена 01.08.2022. Примем меры", - написал в комментариях Абдрахманов.

Между тем в пресс-службе ДП южной столице корреспонденту NUR.KZ сообщили, что уже ищут автолюбителя.

"Управлением Местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы по данному факту начаты проверочные мероприятия. Участник вопиющего видео будет непременно установлен и привлечен к ответственности.

Такие действия непозволительны. Не исключаем, что они были совершены в целях так называемого хайпа", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981308-ne-isklyuchaem-chto-dlya-haypa-rassekavshego-po-reke-esentay-voditelya-ischet-politsiya-almaty-video/