Горячую воду временно отключат в одном из районов Алматы

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Часть зданий в Жетысуском районе Алматы на один день отключат от горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в компании, 3 августа с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача горячей воды в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Серикова - Северное кольцо - Палладина - Жансугурова.

"Ограничения вводятся для монтажа временной схемы горячего водоснабжения потребителей в период реконструкции инженерных сетей.

Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении предприятия.

Накануне сообщалось, что в центре Алматы локально отключат подачу холодной воды из-за работ по замене оборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981282-goryachuyu-vodu-vremenno-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/