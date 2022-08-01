Студента, спасшего ребенка от падения с 7-го этажа, наградили в ДЧС Алматы

Махмуд Ерасыл Архатұлы получает медаль. Фото: официальный сайт ДЧС города Алматы

18-летнего студента, спасшего маленького мальчика от падения с высоты седьмого этажа, наградили от имени главы МЧС. Об этом сообщается на официальном сайте ДЧС города Алматы.

Награду герою торжественно вручил начальник Департамента по ЧС города Алматы Руслан Касыбаев. На церемонии присутствовал коллектив ведомства.

"За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка 21 июля в городе Алматы, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина 18-летний студент физкультурного факультета педагогического университета им. Абая Махмуд Ерасыл Архатұлы награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" (за храбрость в чрезвычайной ситуации – прим. ред.)", – сообщили в ДЧС.

Награжден был и 67-летний мужчина, который стал свидетелем ситуации с ребенком и позвал на помощь молодых людей.

"За оперативное действие, проявленное при спасении ребенка, благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан награжден житель города Нур-Султана Тамабаев Ермекбай", – добавили в городском ДЧС.

Парень и пожилой мужчина, спасшие ребенка. Фото: официальный сайт ДЧС города Алматы

Глава алматинского департамента по ЧС поблагодарил родителей Ерасыла за достойное воспитание сына и отметил, что "пока в Казахстане есть такие дети, старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны".

Напомним, 21 июля Махмуд Ерасыл отозвался на просьбу 67-летнего Тамабаева Ермекбая о том, что на уровне 7-го этажа многоэтажки в ограждении пожарной лестницы застрял ребенок.

Парень в последние минуты успел схватить ребенка, державшегося из последних сил за решетки – момент даже был запечатлен на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981239-studenta-spasshego-rebenka-ot-padeniya-s-7-go-etazha-nagradili-v-dchs-almaty/