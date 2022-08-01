Казахстанцы добровольно сдали оружие на 85 млн тенге

Иллюстративное фото: polisia.kz

Представитель МВД Актоты Боранова на брифинге ведомства сообщила, что казахстанцы добровольно сдали в правоохранительные органы более тысячи единиц оружия, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Борановой, с 25 апреля в стране проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Цель акции – профилактика правонарушений с применением огнестрельного оружия.

На эти цели, добавила она, из республиканского бюджета было выделено более 88 млн тенге. За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП (от 30 до 300 тыс. тенге) за каждую единицу оружия в зависимости от состояния.

"За три месяца акции в ОВД поступило более тысячи заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 1 288 единиц огнестрельного оружия и почти 10 тысяч патронов к нарезному оружию.

Предварительная сумма выплат за сданные предметы вооружения составляет 85 млн тенге. Все сданное оружие проверяется по учетам ИБД "Зарегистрированное оружие" и "Криминальное оружие" и проходит криминалистическую экспертизу", – добавила спикер.

По ее данным, в связи с освоением выделенных денежных средств акция приостановлена в Нур-Султане и Шымкенте, а также в Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Сегодня в МВД также рассказали о спецоперации по задержанию членов ОПГ, занимавшейся, по данным правоохранителей, незаконным майнингом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981139-kazahstantsy-dobrovolno-sdali-oruzhie-na-85-mln-tenge/