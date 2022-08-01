Севшего за руль пьяным полицейского уволили в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Кокшетау полицейского, севшего за руль в пьяном виде, уволили из органов внутренних дел. В скором времени экс-полицейский предстанет перед судом.

Как рассказывает издание Sputnik Казахстан, в день, когда обнаружилось нарушение, стражи порядка Кокшетау обратили внимание на авто Toyota Corolla ED, съехавшее в кювет. Машину остановили, а водителя решили проверить.

Выяснилось, что машиной управлял сотрудник полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя, севшего за руль нетрезвым, составлен протокол об административном правонарушении. Однако мужчина попытался избежать ответственности, пишет издание.

​"Пользуясь своим правом водитель обжаловал протокол об административном правонарушении в суд из-за необеспечения его защитником. Постановлением суда протокол признан незаконным.

​Согласно пункту части 1 статьи 749 Кодекса, участие защитника в производстве по делу об административном правонарушении обязательно в случаях, если об этом ходатайствует лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Однако водитель при составлении протокола ходатайство об участии защитника не заявлял, о чем свидетельствует подписанный им бланк расписки", – пояснили в прокуратуре Кокшетау.

В итоге протокол об административном правонарушении признали законным и постановление суда первой инстанции отменили.

Между тем самого полицейского уволили из органов внутренних дел за дискредитацию правоохранительной службы. В ближайшее время его привлекут к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981072-sevshego-za-rul-pyanym-politseyskogo-uvolili-v-kokshetau/