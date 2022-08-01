Дожди и жара до +34: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В понедельник, 1 августа, в двух крупнейших городах Казахстана – Алматы и Нур-Султане – ожидается дождь, а в Шымкенте синоптики прогнозируют сильную жару. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозу синоптиков, сегодня будет дождливо, однако столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 8 метров в секунду.

Жителям Нур-Султана также обещают дождь и грозу, а температура воздуха здесь составит +23...+25 градусов. Астанчан предупреждают и об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня будет жаркая погода без осадков, столбики термометров поднимутся до +32...+34 градусов. Скорость ветра при этом составит 8-13 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде регионов страны сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981067-dozhdi-i-zhara-do-34-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/