О грозах и возможных пожарах предупредили жителей 12 регионов Казахстана

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В последний день июля метеорологи объявили штормовые предупреждения на территориях 11 областей Казахстана и столицы. Об этом можно судить по информации с официального сайта РГП "Казгидромет".

Сильный дождь, гроза, град, шквал ожидаются в воскресенье на востоке Павлодарской области. В Павлодаре 31 июля также возможны гроза, град, шквал. И в области, и в административном центре ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области прогнозируется сильный дождь, на севере, востоке и в центре области – гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе – порывы 18-23 м/с. Жителей Караганды предупредили о грозе.

Днем 31 июля на юге Кызылординской области ожидается гроза, также утром и днем в центре области скорость ветра может достигать 15-20 м/с. На большей части области, в том числе и в Кызылорде, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля ночью на юге, востоке Акмолинской области временами может пройти сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области – гроза. Ночью и утром на юге, западе области – туман. В Кокшетау днем временами возможна гроза. В Нур-Султане 31 июля временами ожидается гроза. Ночью и утром жители столицы смогут наблюдать туман.

В воскресенье ночью на западе, а днем и на большей части Абайской области синоптики прогнозируют грозы. Днем, к тому же, возможен град и шквал. Ветер юго-западный, на севере и западе, а также в центре области скорость ветра может доходить до 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза.

Ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области, а днем и на большей части региона, включая административный центр – город Усть-Каменогорск – ожидается гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, на севере и востоке области – до 15-20 м/с.

31 июля в горных и предгорных районах Жетысуской области, а также в городе Талдыкоргане прогнозируется гроза. Ветер западный, при грозе – порывы до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке и в административном центре Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северный, днем на востоке области – до 15-20 м/с.

31 июля в горных районах Жамбылской области может пройти сильный дождь, возможны гроза и град.

Днем на западе и северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе – порывы до 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Туркестанской области вероятны гроза и шквальный ветер. При грозе порывы могут достигать 15-20 м/с. Также на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980999-o-grozah-i-vozmozhnyh-pozharah-predupredili-zhiteley-12-regionov-kazahstana/