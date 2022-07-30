Дожди и прохлада придут в мегаполисы Казахстана в субботу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Долгожданная прохлада приходит в крупнейшие города Казахстана. В Шымкенте сегодня все же ожидается ясная погода, а вот жителям Алматы и Нур-Султана может понадобиться зонт. Данные о погоде приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем температура воздуха будет находиться на уровне +22…+24 градусов, а ночью – понизится до +13…+15 градусов. Скорость ветра сегодня в столице – 9-14 м/с.

Алматинцев ждет дождливый день, возможна гроза. Столбики термометров покажут +28…+30 градусов, а ночью – опустятся до +18…+20 градусов. Днем в городе не должно быть сильного ветра: его скорость будет достигать 3-8 м/с. Тем не менее при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте в субботу осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем в мегаполисе температура воздуха будет доходить до +32…+34 градусов, а ночью – до +18…+20 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

На субботу, 30 июля, казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории 10 регионов республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980952-dozhdi-i-prohlada-pridut-v-megapolisy-kazahstana-v-subbotu/