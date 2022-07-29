Заглох двигатель: мужчина целый вечер пробыл в воде на Капшагайском водохранилище

Кадр из видео: ДЧС Алматинской области

Мужчина потерял заглохший скутер и несколько часов пробыл в воде на Капшагайском водохранилище. Ему на помощь пришли спасатели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

В минувший четверг, 28 июля, примерно в 22:00, на дежурную линию областного департамента по ЧС поступило сообщение, что мужчина 1988 года рождения, отдыхающий на Капшагайском водохранилище, около 19:00 уплыл на скутере и не вернулся назад.

На место событий выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда города Кунаева. В 23:10 им удалось отыскать мужчину примерно в 700-800 метрах от берега – он находился в воде в спасательном жилете.

Выяснилось, что мужчина отплыл от берега на скутере, а вскоре у него заглох двигатель. Как уточнили в ДЧС, закончилось топливо.

Мужчина попытался самостоятельно отбуксировать до берега водный транспорт, но не рассчитал силы и упустил скутер, который уплыл в неизвестном направлении.

Спасатели доставили мужчину на берег и провели инструктаж касательно правил безопасности на воде. В медицинской помощи он не нуждался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980928-zagloh-dvigatel-muzhchina-tselyy-vecher-probyl-v-vode-na-kapshagayskom-vodohranilische/