Поставка за один день: бизнесмен выиграл суд против госкомпании в Нур-Султане

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Столичный предприниматель получил судебный иск от заказчика за то, что не уложился в сроки поставки товара. Тем не менее апелляционный суд принял решение в пользу бизнесмена, сообщается на официальном сайте суда города Нур-Султана.

Было установлено, что некая госкомпания создала предпринимателю Ж. заведомо неисполнимые сроки поставки товара – один день.

"В связи непоставкой товара компания сразу же направила предпринимателю уведомление о расторжении договора, и подала иск о признании его недобросовестным участником государственных закупок", – говорится на сайте суда.

Тем не менее, подчеркивается, что по Закону о государственных закупках такие сроки не могут быть меньше 15 дней.

Апелляция столичного суда усмотрела в действиях руководства компании нарушение сроков исполнения заявки на поставку товаров.

Таким образом, решение специализированного межрайонного экономического суда о признании предпринимателя Ж. недобросовестным участником госзакупок было отменено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980920-postavka-za-odin-den-biznesmen-vyigral-sud-protiv-goskompanii-v-nur-sultane/