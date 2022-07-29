Холодную воду временно отключат в одном из районов Алматы

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В Турксибском районе города Алматы 1 и 2 августа произойдет локальное отключение холодной воды. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ГКП "Алматы Су".

Отключение будет проводиться с 09:00 до 15:00.

1 августа холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания на территории микрорайона Жас Канат в Турксибском районе города Алматы, а 2 августа – в дома, расположенные по улице Баймагамбетова.

Сообщается, что временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по введению нового водопровода.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили представители ГКП "Алматы Су".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980917-holodnuyu-vodu-vremenno-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/