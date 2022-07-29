Смертельно опасный паук укусил 9-летнего мальчика в ЗКО

Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

В Западно-Казахстанской области смертельно опасный паук укусил 9-летнего мальчика. Ребенок попал в реанимацию. Об этом сообщила педиатр областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова, передает "Мой город".

По словам врача, мальчика доставили в больницу сразу после укуса паука. Он поступил в очень тяжелом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление.

"Его укусила "черная вдова". Мальчик сам заметил паука, стряхнул его с себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет.

Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм", - пояснила Эльвира Давлетова.

В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации, в сознании, кушает самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980902-smertelno-opasnyy-pauk-ukusil-9-letnego-malchika-v-zko/