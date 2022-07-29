Более 2 млн тенге за 99 штрафов задолжал водитель Volvo в Нур-Султане
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В столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Среди нарушителей был выявлен водитель, который должен оплатить более 90 штрафов за превышение скорости, передает NUR.KZ.
С начала ОПМ было выявлено 3 231 нарушение ПДД, из которых:
- 33 водителя находились в нетрезвом виде;
- 60 водителей не имели права управления транспортным средством;
- 6 водителей были лишены права управления автомобилем.
Например, полицейские зафиксировали автомобиль Volvo S40, который был водворен на коммунальную стоянку.
"Водитель автомашины уведомлен на сумму более 2 млн 334 тыс. тенге. Установлено, что за ним числятся 99 неоплаченных штрафов, из которых 94 штрафа – за превышение скоростного режима", – отметили в пресс-службе ДП.
Также была остановлена автомашина Vaz 21150, водитель которой ранее был лишен прав управления транспортным средством еще в 2017 году за вождение в нетрезвом виде. Отмечается, что нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 612 КРКобАП.
"Значительную роль в повышении транспортной дисциплины оказывают автоматические системы фиксации нарушений правил дорожного движения.
В текущем году в столице запущено мобильное приложение МВД "Коргау". В нем интегрированы возможности камер системы "Сергек", Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД", – объяснили стражи порядка.
Сообщается, что с начала ОПМ с помощью приложения "Коргау" 286 водителя уведомлены об имеющихся задолженностях по административным правонарушениям.
На коммунальную стоянку столицы сейчас водворены 129 автомашин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980874-23-mln-tenge-za-99-shtrafov-zadolzhal-voditel-volvo-v-nur-sultane/