Более 2 млн тенге за 99 штрафов задолжал водитель Volvo в Нур-Султане

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В столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Среди нарушителей был выявлен водитель, который должен оплатить более 90 штрафов за превышение скорости, передает NUR.KZ.

С начала ОПМ было выявлено 3 231 нарушение ПДД, из которых:

33 водителя находились в нетрезвом виде;

60 водителей не имели права управления транспортным средством;

6 водителей были лишены права управления автомобилем.

Например, полицейские зафиксировали автомобиль Volvo S40, который был водворен на коммунальную стоянку.

"Водитель автомашины уведомлен на сумму более 2 млн 334 тыс. тенге. Установлено, что за ним числятся 99 неоплаченных штрафов, из которых 94 штрафа – за превышение скоростного режима", – отметили в пресс-службе ДП.

Также была остановлена автомашина Vaz 21150, водитель которой ранее был лишен прав управления транспортным средством еще в 2017 году за вождение в нетрезвом виде. Отмечается, что нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 612 КРКобАП.

"Значительную роль в повышении транспортной дисциплины оказывают автоматические системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

В текущем году в столице запущено мобильное приложение МВД "Коргау". В нем интегрированы возможности камер системы "Сергек", Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД", – объяснили стражи порядка.

Сообщается, что с начала ОПМ с помощью приложения "Коргау" 286 водителя уведомлены об имеющихся задолженностях по административным правонарушениям.

На коммунальную стоянку столицы сейчас водворены 129 автомашин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980874-23-mln-tenge-za-99-shtrafov-zadolzhal-voditel-volvo-v-nur-sultane/