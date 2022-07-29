Астанчанка не смогла доказать суду, что на нее обманом оформили кредиты

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В Нур-Султане рассмотрели дело о незаконном оформлении кредитов на жительницу города. Апелляционная инстанция отменила решение районного суда о признании договоров недействительными, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Согласно материалам дела, истцу позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что на ее имя был оформили кредит. Чтобы его аннулировали, она должна скачать мобильное приложение банка и следовать его инструкциям – женщина сделал так, как попросил звонивший.

Позже, согласно материалам дела, она узнала, что на ее имя оформили два кредита на 1 млн 750 тысяч тенге. Потерпевшая обратилась в полицию и подала иск в суд.

Решением Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана от 26 апреля 2022 года кредитные договоры признаны недействительными.

Тем не менее апелляционная инстанция, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, отменила решение районного суда.

"Доводы истца о том, что помимо ее воли оформили кредиты на ее имя, в суде достоверными доказательствами не подтверждены. Установлено, что оформление кредитов без участия самого клиента и его мобильного устройства невозможно. Оспариваемые договоры подписаны электронной цифровой подписью истца", – говорится в сообщении судебного органа.

Коллегией было вынесено новое решение по делу. В результате было отказано в удовлетворении иска к банку о признании кредитных договоров недействительными.

"Кроме того, совершение обмана третьими лицами должно быть доказано вступившим в законную силу обвинительным приговором либо постановлением органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям", – добавили в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980871-astanchanka-ne-smogla-dokazat-sudu-chto-na-nee-obmanom-oformili-kredity/