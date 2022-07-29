"В два раза дороже": Казахстанцы жалуются на подорожание витаминов

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы массово жалуются на подорожание витаминов. По их словам, цены на некоторые из препаратов выросли аж в два раза за последние полгода, передает сайт телеканала КТК.

Фармацевты указали, что многие привозные витамины за последние шесть месяцев стали дороже на 30 процентов, при этом отечественные препараты дорожают почти также, а некоторые наименования и вовсе оказались дефиците.

Диетолог Елена Мамай рассказала, что периодически пьет витамины для поддержания иммунитета и назначает их своим пациентам, однако недавно, решив снова приобрести их для себя, столкнулась с ростом цены вдвое.

"Последний раз в декабре я покупала эти витамины группы B с магнием за 2015 тенге. А вот две недели тому назад это уже стоило больше, чем в два раза дороже. То есть это получилось где-то 4800, около 5 тысяч тенге.

Я сначала была удивлена и посмотрела упаковку, которая у меня: 60 капсул, и здесь 60 капсул. Все то же самое, но в два раза выше цена", - возмутилась диетолог.

В аптеках же рассказали, что после скачка курса доллара в феврале цены на импортные лекарства и витамины выросли в среднем на 30 процентов, и тогда же стали задерживать поставки, возник дефицит.

Кроме того, с прилавков пропали многие российские и украинские препараты, причем для некоторых из них нет аналогов, что создает еще одну большую проблему.

"По витаминам, прежде всего, очень сильно подорожали российского производства. Почему? Потому что буквально недели три и полтора месяца назад два было скачка рубля. К рублю тенге упал.

То есть ценовая политика рубля. Закупается в рублях и приравнивается к нашему тенге. Тенге по сравнению с рублем сильно упал, и разница от 20 тенге до 500 тенге чувствуется на наших лекарствах очень сильно", - рассказала журналистам владелица сети аптек Камилла Коберидзе.

Цены растут как на дорогостоящие БАДы, так и на дешевые профилактические средства – аскорбиновую кислоту, глюкозу и гематоген. Цены на них поднялись в среднем от 20 до 50 тенге.

В некоторых аптеках фармацевты даже перестали наносить на товары ценники, так как по их словам, цены растут с каждой закупкой.

Казахстанские витамины хоть и остаются дешевле, но не намного, и также растут в цене. В аптеках на этот счет полагают, что причина заключается в прибытии в страну большого числа мигрантов из России и Украины.

По мнению аптекарей, они здесь живут, работают и покупают медикаменты по доступной цене, а наши фармзаводы, вероятно, не ожидали роста спроса и производят меньше лекарств и витаминов, чем необходимо.

"В Казахстане у нас есть несколько фармацевтических компаний, которые производят небольшое количество витаминов, небольшая линейка. То есть охват такой, как у россиян, у тех же белорусов, у той же Украины, мы не можем себе позволить.

И само собой, из-за ценовой политики они в первую очередь тоже исчезли. Что осталось – это, скорее всего, аскорбинка с глюкозой, которую мы все берем и детям, и себе, в обиходе каждый день, ее тоже сейчас не так много. И цена на нее поменялась", - добавила Коберизде.

Чиновники из Минздрава заверили, что еженедельно мониторят количество медикаментов в аптеках и проверяют их на факты завышения предельных цен. В этом году, по их словам, нарушений не выявили, однако некоторые препараты все-таки подорожали.

"Изменение цен, да, наблюдается: от 5 до 10%. Но это зависит от логистики, от транспортировки. Сейчас, знаете же, во всем мире в связи с геополитической ситуацией немножко затрудняется транспортировка, из-за этого, возможно, добавляются какие-то свои проценты на первоначальную стоимость.

Но самый главный факт – что установленная предельная цена не превышается", - заявила и. о. заместителя руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Нур-Султану Асия Молдиманова.

В МЗ пояснили, что предельная стоимость медикаментов регулируется специальным приказом. В случае, если казахстанцы видят факты завышения цен, они могут пожаловаться в Комитет медфармконтроля.

В качестве подтверждения нужно предоставить упаковку купленного препарата и чек. Если факт завышения цены подтвердится, бизнесмена оштрафуют на 400 тысяч тенге.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980757-vitaminy-podorozhali-minimum-na-tret-v-kazahstanskih-aptekah/