О требованиях к школьной форме рассказали в управлении образования Алматы

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Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе ответила на вопросы касательно требований к школьной форме для учащихся городских школ, передает корреспондент NUR.KZ.

У главы управления поинтересовались, введут ли в алматинских школах единую школьную форму, как это сделали в Нур-Султане.

Ляззат Жылкыбаева отметила, что требования к школьной форме были определены еще в 2016 году соответствующим указом главы министерства образования.

"Рекомендации по школьной форме у нас действовали до пандемии. Два года пандемии мы разрешали носить свободную форму, но с этого года учебный процесс уже полноценно начинается в оффлайн, поэтому эти требования будут обратно соблюдаться. То есть у нас в Алматы цвет школьной формы - темно-синий", - пояснила спикер.

Она отметила, что такой цвет был выбран вместе с родителями учащихся.

Также Ляззат Жылкыбаева подчеркнула, что руководство школы не имеет право определять конкретных поставщиков формы - акиматом лишь рекомендован определенный цвет (темно-синий). Родители, по ее словам, имеют право покупать школьную форму детям в любом месте, если форма соответствует требованиям.

Также у спикера спросили, разрешено ли школьникам носить кроссовки вместо туфлей.

"В стандартах не указаны кроссовки и обувь. Здесь уже выбор самих родителей ребенка. Если кроссовки удобные, классического стиля. Четкого требования вплоть до обуви у нас нет", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980699-o-trebovaniyah-k-shkolnoy-forme-rasskazali-v-upravlenii-obrazovaniya-almaty/