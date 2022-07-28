В акимате высказались о "сарае" за 2,5 млн тенге в Акмолинской области

Фото: Дидар Смагулов/Facebook

Пользователи соцсетей обсуждают фотографии раздевалки на стадионе города Акколь в Акмолинской области. Постройку даже назвали "сараем". Ситуацию прокомментировали в районном акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

"А это сарай за 2 641 995 тенге. Уж простите, но раздевалкой я его назвать не могу, а именно так по документам называется данное помещение на стадионе города Акколь", - написал на своей странице в Facebook бывший глава Национального центра тестирования и директор общественного фонда "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.

Пользователи с ним согласились и отметили, что за такие деньги должны были построить нормальную раздевалку.

Фото: Дидар Смагулов/Facebook

"Ужас какой! Позорище! Правильно, такое иначе как сараем не назовешь", "Да, за эти деньги нужно строить настоящие раздевалки, которые должны быть в 10 раз больше, чем эта кладовка, с 4 душевыми кабинами. Такая картина наблюдается во всех регионах страны уже 30 лет", - пишут комментаторы.

Акимат Аккольского района отреагировал на пост, оставив запись со своего официального аккаунта в Facebook.

"Действительно, в прошлом году в городе Акколь проведен текущий ремонт городского стадиона. На это из бюджета было выделено 60 млн тенге", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что ремонт проводила строительная компания из Шымкента. Работы выполнены согласно сметной документации.

Фото: Дидар Смагулов/Facebook

"Данное финансирование было выделено только на замену искусственного покрытия футбольного поля и на укладку тартановой беговой дорожки.

В связи с увеличением цен на строительные материалы было затрачено больше денежных средств по основному договору, чем предполагалось", - утверждают в акимате.

В ведомстве говорят, что установка раздевалки входила в работы по дополнительному соглашению.

"Данный объект устанавливался при завершении всех работ, в результате чего образовалась нехватка финансирования", - пояснили в акимате.

При этом подрядчик дал гарантию на обслуживание до 31 декабря 2023 года (на два года).

"В адрес ТОО были неоднократно направлены уведомления по устранению недоделок как в прошлом, так и в текущем году. 19 июля объект посетил заместитель генерального директора. Он удостоверился в некачественной работе. В ближайшее время, с его слов, все недоработки будут устранены", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980682-v-akimate-vyskazalis-o-sarae-za-25-mln-tenge-v-akmolinskoy-oblasti/