Казахстан стало покидать все меньше людей

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Уже третий год подряд в Казахстане наблюдается снижение числа людей, уезжающих из страны. Тем не менее разница между приехавшими в РК и уехавшими из республики пока остается отрицательной.

В первом квартале 2022 года в Казахстан прибыло 4,1 тыс. человек – это в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz. В то же время эмигрировали из республики 5,3 тыс. человек – на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Подчеркивается, что сокращение численности выбывших из РК наблюдается уже третий год подряд.

В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из:

Карагандинской области – 681 человек;

Костанайской области – 645 человек;

Павлодарской области – 643 человека.

Меньше всего граждан выбыло из Кызылординской области: всего 1 человек за первый квартал 2022 года, против 7 человек годом ранее.

Больше всего прибывших было отмечено в:

Мангистауской области – 1,3 тыс. человек;

Алматы – 595 человек;

Алматинской области – 401 человек.

Меньше всего прибывших было зафиксировано в Кызылординской области: также всего 1 человек, против 2 человек годом ранее.

В разрезе стран за первые три месяца 2022 года больше всего граждан Казахстана уехало в Россию (4,1 тыс. человек), Германию (617 человек), Польшу (125 человек), США (89 человек) и Беларусь (57 человек).

В то же время прибыло в страну больше всего иммигрантов из Узбекистана (более 2 тыс. человек), России (810 человек) и Туркменистана (218 человек). В топ-5 стран также вошли Кыргызстан и Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980628-kazahstan-stalo-pokidat-vse-menshe-lyudey/