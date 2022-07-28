Свадьбы в Шымкенте стали праздновать с меньшим размахом

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Несмотря на удорожание услуг и продуктов, казахстанцы не собираются отказываться от празднования торжеств. При этом рестораторы Шымкента отмечают, что мероприятия в городе стали отмечать скромнее, передает Otyrar.kz.

Молдир Ибадуллаева рассказывает, что первым делом подготовку к своей свадьбе начала с выбора ресторана. Обзвонила десятки заведений, но оказалось, что очередь в них расписана до ноября. Невесте с трудом удалось найти свободную тойхану.

"Сейчас все даты заняты, возможно, потому что летом дешевле проводить свадьбу: свежие овощи, фрукты стоят не так дорого, на даты к концу осени и зиму чек дороже", - говорит жительница Шымкента.

По словам рестораторов, свадьбы, тои, кыз узату и другие торжества с таким размахом, как до карантина, в городе уже не делают.

Если раньше молодожены приглашали дизайнеров-оформителей, устанавливали фотозону, то сейчас устраивают мероприятия поскромнее. Да и гостей на праздниках стало меньше.

"Собиралось до 300 человек, а после карантина люди, может, экономят, максимум на свадьбе 120 человек. Возможно, люди привыкли делать мероприятия в узком кругу. Три дня назад была свадьба, только 25 человек", - поясняет управляющая рестораном Майя Эйхман.

Средний чек на одного человека в Шымкенте - 5-6 тысяч тенге. Из-за подорожавших продуктов в заведениях поднялись цены. Может быть, поэтому гостей на торжествах стало меньше или казахстанцы не хотят влезать в долги.

Нередки случаи, когда после свадьбы в кредит молодожены разводятся и еще несколько лет выплачивают деньги за один вечер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980569-svadby-v-shymkente-stali-prazdnovat-s-menshim-razmahom/