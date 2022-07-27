Холодную воду на полдня отключат в одном из районов Алматы

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В пятницу, 29 июня, в некоторых зданиях на территории Наурызбайского района города Алматы на полдня отключат холодную воду, передает NUR.KZ со ссылкой на ГКП "Алматы су".

По данным "Алматы Су", 29 июля с 9 часов утра до 5 часов вечера холодная вода не будет поступать в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Наурызбайского района в обозначенном контуре: микрорайон Шугыла – улица Жунисова – улица Дала – улица Жакыпбаева – улица Нурмухамедова.

В этот период планируется проведение работ по введению нового водопровода. А сами ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980485-holodnuyu-vodu-na-poldnya-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/