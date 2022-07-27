"Не имеет эпидемиологического значения": Минздрав о продлении учебного года в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК прокомментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

Есмагамбетова пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

"Продление или сокращение учебного года в первую очередь направлено на то, чтобы предупредить передачу ОРВИ, потому что в сезон ОРВИ 70% болеют дети. Соответственно, май – это уже не сезон ОРВИ, это межесезонье.

Поэтому продление на неделю эпидемиологического значения для нас не имеет. Это больше связано с организацией учебного процесса", – сообщила она.

Ранее Министерство просвещения приняло решение продлить учебный год в школах Казахстана на пять дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980462-ne-imeet-epidemiologicheskogo-znacheniya-minzdrav-o-prodlenii-uchebnogo-goda-v-kazahstane/