Пропавшего мужчину нашли мертвым в Семее

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19 июля вышел из дома и пропал 61-летний житель Семея. К сожалению, спустя несколько дней мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 19 июля на канал "102" ЦОУ УП Семея обратилась женщина с просьбой оказать содействие в поиске ее супруга Ермухана Байжуманова 1961 года рождения. Она пояснила, что муж около 11.00 часов этого же дня вышел из дома и не вернулся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 июля стражи порядка в районе поселка Водный обнаружили тело неустановленного мужчины, который позже был опознан супругой как без вести пропавший.

По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого проводится судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980456-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-semee/