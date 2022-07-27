Выделенная полоса для автобусов снова заработала на двух улицах Нур-Султана

Автобус. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

С 15:00 сегодняшнего дня в столице снова заработали выделенные автобусные полосы на проспектах Туран и Кабанбай батыра. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Как сообщили в столичном управлении цифровизации и госуслуг, сегодня, 27 июля, с 15 часов перезапущена фиксация движения на автобусной полосе (Bus Lane) по проспектам Туран и Кабанбай батыра.

Связано это с завершением ремонта дороги по мосту М-1.

В акимате напомнили, что в связи с ремонтом для автотранспорта на время частично перекрыли движение на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Для удобства граждан на этот период фиксация движения по Bus Lane по проспекту Туран и улице Кабанбай батыра была отключена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980447-vydelennaya-polosa-dlya-avtobusov-snova-zarabotala-na-dvuh-ulitsah-nur-sultana/