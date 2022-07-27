Кадр из видео с места событий: ДЧС Актюбинской области

Лошадь провалилась в канализационный колодец в Актюбинской области - на помощь животному пришли спасатели, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Инцидент произошел накануне, 26 июля, на одной из улиц города Кандыагаша. Пострадавшее животное увидели местные жители, они и вызвали спасателей.

На помощь лошади выехали 11 спасателей.

Как отметили в ДЧС, по прибытию к месту вызова установлено, что животное попало в канализационный колодец глубиной 4 метра. Спасатели вытащили лошадь с помощью пожарных рукавов. Операцию по спасанию сняли на видео.

В ДЧС рекомендуют жителям региона не оставлять своих животных без присмотра.

Напомним, что не так давно в ВКО произошла смертельная авария с участием лошадей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980342-loshad-provalilas-v-kanalizatsionnyy-kolodets-v-aktyubinskoy-oblasti/