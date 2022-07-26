Учебные классы обустроили в гардеробной в одной из школ Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В одной из актюбинских школ оборудовать учебные классы решили в кабинете директора и в гардеробной – дети здесь учатся в три смены, но учебных помещений все же не хватает, передает телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что эта школа является единственной во 2-м микрорайоне жилого массива имени Есет-батыра. Для занятий уже были переоборудованы дополнительные помещения в коридоре и в гардеробных. Однако проблема с трехсменным обучением здесь существует с 2017 года.

"Микрорайон разрастается. Кругом девятиэтажные дома. В каждой семье по три-четыре ребенка, где учиться детям? Я, к примеру, живу рядом с этой школой, не буду же я возить ребенка в другую. И так думает каждый. Неужели нельзя было позаботиться о строительстве социальных объектов изначально?" – заявила одна из жительниц микрорайона.

В сентябре в первые классы здесь пойдут 450 детей, а общее количество учащихся достигнет 3900 человек. При этом школа рассчитана на 1200 учащихся в смену.

Сейчас директор школы намерен освободить для занятий свой рабочий кабинет, а новый оборудовать в подвале.

"По санитарно-эпидемиологическим нормам предусмотрено как минимум две перемены по 15 и 20 минут. Чтобы кабинет проветрить, чтобы дети немного размяли себя, сходили куда надо, в столовую, покушали. Такого нет. Даже между сменами полчаса должно быть, у нас полчаса тоже нет. Должна быть влажная уборка, проветривание. Это мы проводим за 10-15 минут", – рассказал директор школы Абзал Тажимишев.

Как сообщает телеканал, он неоднократно обращался за помощью в акимат, просил выделить деньги для организации развозки школьников в соседние учебные заведения.

"Просил выделить хотя бы 60 миллионов тенге, чтобы мы конкурс провели, чтобы автобусом подвозить в ближайшие школы. В данный момент июль, 25-е, средства тоже не выделены. Конкурс проводится как минимум месяц, есть период обжалования, период рассмотрения. Получается, к сентябрю мы эти 3900 учащихся в школу поместить не сможем", – добавил мужчина.

Решить проблему с трехсменным обучением в данной школе пообещали в акимате – планируется добавить пристройку на 600 мест. Тем не менее, к началу этого учебного года достроить новые места не успеют.

"На сегодняшний день завершена разработка проектно-сметной документации. Данная документация направлена для госэкспертизы. После проведения госэкспертизы, которая занимает определенное процедурное время, будет направлена заявка на финансирование строительства данного объекта", – отметил заместитель руководителя Управления образования Женисбек Акбергенов.

Сообщается, что на данный момент в городе функционируют четыре школы с трехсменным обучением, и еще одна в районе. Полностью искоренить проблему в управлении образования надеются к 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980301-uchebnye-klassy-obustroili-v-garderobnoy-v-odnoy-iz-shkol-aktobe/