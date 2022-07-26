Мигранты, детдомовцы: кто чаще всего рискует стать жертвой торговли людьми, рассказали эксперты

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Председатель фонда "Коргау-Астана" Анна Рыль на брифинге в СЦК рассказала, кто чаще всего рискует стать жертвой торговли людьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Анна Рыль сообщила, что чаще всего жертвами торговли людьми становятся те, кто по каким-либо причинам уязвим.

"Это мигранты, выпускники детских домов, люди с зависимостями, недокументированные люди. Еще к этой категории я бы хотела отнести молодых людей, которые выезжают за границу в поисках работы. В целом, жертвой торговли людьми может стать любой человек без ограничений, когда он соглашается на какое-либо рискованное мероприятие, когда ему предлагают большую оплату и непонятные условия труда", — добавила спикер.

При этом она указала на тенденцию к росту таких фактов.

"Я бы отнесла это с посткарантинному периоду. Когда люди не могли выезжать и передвигаться, а сейчас есть пусть и небольшой, но рост трудовых мигрантов. Торговля людьми всегда будет, с этим сложно бороться, потому что всегда будут те, кто хочет заработать таким путем. Основной способ — профилактика, обучение и образование людей", — резюмировала она.

Директор Общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезiм" Шахноза Хасанова добавила, что жертвами торговли людьми могут стать несовершеннолетние дети и лица с ограниченными возможностями, которых эксплуатируют в попрошайничестве.

"Это особая категория, на которую нужно обратить внимание. Сегодня ведется работа с детьми по миграционным процессам. И это не зря, потому что обращения имеются. Дети, которые остались без попечения родителей, в дальнейшем эксплуатируются в области попрошайничества. Что касается лиц с инвалидностью, то это люди, которым негде проживать, либо у них нет возможности защитить свои права, потому что они не могут трудоустроиться и получать оплату. Поэтому в этом вопросе необходимо уделять особое внимание при оказании помощи", — отметила она.

Между тем секретарь Комиссии по правам человека при президенте РК Тастемир Абишев заявил, что по доходности в мире торговля людьми занимают третье место и, по приблизительным подсчетам Международной организации труда, только за принудительный труд ежегодный доход составляет более 150 млрд долларов.

"Торговцы людьми всячески скрывают свои преступления и их трудно выявлять", - подчеркнул эксперт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980292-migranty-detdomovtsy-kto-chasche-vsego-riskuet-stat-zhertvoy-torgovli-lyudmi-rasskazali-eksperty/