Участников кокпара в Алматинской области арестовали

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

На 10 суток арестовали организатора и участников нашумевшего кокпара, который на днях прошел в Талгарском районе Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как отметили полицейские, участники не только нарушили общественный порядок и создали неудобства в местах массового скопления людей, но и препятствовали движению автотранспорта, создавали опасность для участников дорожного движения.

"В настоящее время полицией установлен ряд организаторов и участников конной игры. Они привлечены к ответственности согласно нормам административного законодательства по статье 434 (мелкое хулиганство), статье 593 (несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, предусмотренных правилами дорожного движения), статье 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) КРКоАП.

Отметим, что за мелкое хулиганство судом организатору и другим участникам был санкционирован административный арест сроком на 10 суток", – говорится в сообщении ведомства.

В полиции региона подчеркнули, что национальные спортивные игры должны проводиться в специально отведенных местах, на специализированных ипподромах по согласованию с местными исполнительными органами. Кроме того, их проведение должно строго контролироваться организаторами во избежание угрозы здоровью и безопасности людей.

Напомним, что на днях группа всадников устроила кокпар на улицах Талгара, застопорив тем самым автомобильное движение. Возмущенные горожане сняли происходящее на видео и потребовали принять меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980286-uchastnikov-kokpara-v-almatinskoy-oblasti-arestovali/