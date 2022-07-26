Драка женщин и мужчины в здании акимата Нур-Султана попала на видео

Кадр из видео: t.me/egovpress

Накануне в здании акимата Нур-Султана произошла драка между мужчиной и женщинами. Видео с кадрами потасовки попали в Сеть. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского ДП.

Инцидент произошел накануне, 25 июля, утром, примерно в 11:12. Как отметили стражи порядка, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные женщины, находясь в помещении городского акимата по улице Бейбитшилик, нарушая общественный порядок, перекрыли вход и избили мужчину.

"В ходе разбирательства от участников конфликта в полицию поступили заявления о принятии мер друг к другу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в полиции, данный факт зарегистрирован в управлении полиции Сарыаркинского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты меры согласно действующему законодательству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980282-draka-zhenschin-i-muzhchiny-v-zdanii-akimata-nur-sultana-popala-na-video/