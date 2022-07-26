Собака укусила подростка в Павлодарской области

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Собака напала и укусила 13-летнего жителя одного из сел в Павлодарской области. Пострадавшему потребовалась медпомощь, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В полицию позвонили жители и сообщили о том, в селе Жетекши собака, которая находилась на улице без поводка и намордника, укусила 13-летнего подростка. Ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

36-летню хозяйку пса привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания и выгула своих питомцев.

А в Павлодаре на улице Алматинская своя же собака укусила ребенка, который также был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В пресс-службе департамента полиции региона отметили, что на сегодня более 150 владельцев собак привлечены к ответственности за нарушение правил содержания и выгула своих питомцев.

Согласно правилам, владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, и иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе в подворье, добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980263-sobaka-ukusila-podrostka-v-pavlodarskoy-oblasti/