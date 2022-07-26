Для борьбы с засухой в Алматы стали чаще поливать газоны и деревья (видео)

Полив зеленых насаждений. Кадр из видео: пресс-служба акимата Алматы

С приходом жары в Алматы усилили полив зеленых насаждений. Такая усиленная работа проводится для того, чтобы предотвратить засуху в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Отмечается, что для активной борьбы с засухой во всех районах города была увеличена кратность полива. По мере необходимости отдельные участки поливаются ежедневно.

На многих участках используются автоматизированные системы полива, помпы, системы автоматического полива и водовозы.

"Работа по поливу осуществляется в усиленном режиме ежедневно по графику в ночное время. Также в парках, скверах и зеленых зонах применяется дополнительный полив зеленых насаждений для обеспечения высокой производительности", – говорится в сообщении акимата.

Всего в городе к работам дополнительно привлечены 22 единицы поливо-моечных машин.

"В ночь с 25 на 26 июля силами 22 машин выполнено 66 рейсов, при этом использовано 660 кубических метров воды. Площадь полива зон газонного озеленения вдоль автомобильных дорог города составила 105 тыс. квадратных метров", – добавили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980232-dlya-borby-s-zasuhoy-v-almaty-stali-chasche-polivat-gazony-i-derevya-video/