Температуру выше 30 градусов обещают синоптики в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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Казахстанские синоптики опубликовали прогнозы погоды для трех крупнейших городов республики на сегодня, 26 июля. Информация размещена на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Нур-Султане сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 31-33 градуса тепла. Скорость ветра составит в районе 3-8 метров в секунду.

Жителям Алматы же сегодня стоит ожидать жаркой летней погоды: столбики термометров днем поднимутся до 36-38 градусов тепла. Скорость ветра будет находиться в пределах 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте, как предупреждают синоптики, сегодня будет даже жарче, чем в Алматы: в дневное время воздух прогреется до 37-39 градусов тепла. Кроме того, в городе будет чуть более ветрено – от 8 до 13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980137-silnuyu-zharu-na-segodnya-obeschayut-sinoptiki-v-almaty-i-shymkente/