Штормовое предупреждение объявили из-за жары в ряде областей Казахстана

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Казахстанские синоптики на официальном сайте РГП "Казгидромет" предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре. В связи с чрезвычайной пожарной опасностью было объявлено штормовое предупреждение.

26 июля на юге Абайской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, юге Костанайской области прогнозируется гроза, град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе скорость достигнет 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. В центре, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник, согласно прогнозам синоптиков, на северо-западе Северо-Казахстанской области возможно гроза. Ночью и утром на севере области будет туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью и утром 26 июля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области - пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля днем на западе Акмолинской области возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный днем на юго-западе области порывы достигнут 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Ветер северо-западный на горных перевалах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля днем на севере Актюбинской области будет сильный дождь. На юге, востоке, севере области прогнозируется гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы достигнут 15-20 м/с.

Завтра на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с, сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 июля на севере, северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области будет гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980133-chrezvychaynaya-pozharoopasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-iz-za-zhary-v-ryade-oblastey-kazahstana/