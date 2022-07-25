Потерявшегося в горах Алматы мужчину искали всю ночь (фото, видео)

Фото с места событий: РОСО МЧС РК

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли мужчину, который заблудился в горах Алматы. Поиски пропавшего шли всю ночь, сообщается в официальном Instagram-аккаунте РОСО.

В минувшее воскресенье, 24 июля, в районе урочища Кок-Жайляу потерялся 35-летний мужчина. Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера в 19 часов.

На место событий выехали сотрудники отряда (7 человек личного состава, в том числе 1 кинологический расчет).

Спасатели РОСО обследовали территорию в районе реки Батарейки, местность со стороны ущелья Просвещенец, продолжая поисковые работы, которые усложнялись вечерним временем суток.

Мужчину искали всю ночь. Утром, примерно в 10:05, спасатели нашли потерявшегося. Спасенному оказали всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

После мужчину доставили до безопасного места.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980093-poteryavshegosya-v-gorah-almaty-muzhchinu-iskali-vsyu-noch-foto-video/