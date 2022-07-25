Слухи о приостановке ЖД-маршрутов из-за КВИ назвали фейком в КТЖ

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В Казнете обсуждают слух о том, что с 1 сентября в стране якобы приостановят движение целого ряда поездов. В подтверждение своих слов авторы фейка распространили документ с отмененными маршрутами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Причиной такому решению, как указывают авторы постов, послужила вспышка КВИ в Казахстане. Однако, как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КТЖ, информация в рассылке не соответствует действительности.

В КТЖ указали, что в документе, на который ссылаются авторы фейкового сообщения, действительно говорится об отмене продажи билетов на ряд поездов, однако это никак не связано с коронавирусом, и в тексте распоряжения COVID-19 нигде не указан.

На самом деле продажа билетов была временно ограничена из-за изменений в графике движения поездов. При этом в пресс-службе подчеркнули, что продажи для всех ранее приостановленных маршрутов уже постепенно возобновляются.

В КТЖ призвали казахстанцев не верить информации из сомнительных источников: вся информация о движении поездов доступна на официальных ресурсах компании.

Кроме того, гражданам напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980085-sluhi-o-priostanovke-zhd-marshrutov-iz-za-kvi-nazvali-feykom-v-ktzh/