Алматинца задержали с крупной партией наркотиков в Восточно-Казахстанской области

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Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Актоты Боранова на брифинге в МВД озвучила подробности задержания в ВКО группы подозреваемых, предположительно, занимавшихся доставкой синтетических наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Актоты Боранова сообщила, что в ходе проведения операции сотрудниками полиции Восточно-Казахстанской области задержаны несколько человек, которые, предположительно, занимались доставкой очень крупных партий синтетических наркотиков.

"35-летнего жителя Алматы задержали на трассе возле села Калбатау Абайского района. Он ехал в областной центр на автомобиле Subaru Legacy. Сотрудники конфисковали у него пакет, обмотанный скотчем. В пакете было обнаружено около килограмма психотропного вещества "Скорость", – добавила спикер.

По ее словам, эти препараты планировалось распространять в регионах посредством информационных систем.

"В ходе следствия стало известно, что часть наркотиков они оставили у своих сообщников в Текели. Полицейские обнаружили часть наркотика в 40 километрах от города: местный житель был задержан при попытке вытащить спрятанные наркотики.

При проверке его автомобиля был изъят мешок, в котором находилось психотропное вещество "мефедрон" весом 2 килограмма. Также по месту жительства задержанного изъяты 154 зип-пакета с "мефедроном", упаковочные материалы и весы", – резюмировала Актоты Боранова.

Всего, по данным ведомства, с начала июня выявлено 475 наркопреступлений, в том числе 236 фактов сбыта, 52 – хранения в особо крупном размере, 135 – культивирования и 24 факта контрабанды наркотиков.

Ликвидирована одна организованная преступная группа, пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято почти 2 тонны наркотических средств, из них 773 килограмма марихуаны, 61 килограмм гашиша, 16 килограмм "синтетики" и 7 грамм героина.

Кроме того, обнаружено и уничтожено более 190 тысяч кустов наркосодержащих растений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980042-almatintsa-zaderzhali-s-krupnoy-partiey-narkotikov-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/