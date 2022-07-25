Мужчину оштрафовали за организацию незаконной платной парковки в Алматы

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Нелегальная платная парковка для автомобилей была организована возле одного из парков города Алматы. Мужчину, взимавшего плату за парковочные места, оштрафовали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в аппарате акима Медеуского района Алматы, вдоль улицы Гоголя в сторону Центрального парка культуры и отдыха имени Горького была проведена проверка по незаконно организованной парковке.

По результатам выезда полицейских и проверки в отношении гражданина Т. 1962 года рождения был составлен административный протокол по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Ему выписали штраф в размере 5 МРП (15,3 тыс. тенге).

Отмечается, что также с ним была проведена беседа о недопущении подобных фактов.

"Дополнительно сообщаем, что на данном участке отсутствуют парковочные места, относящиеся к платной городской парковочной сети. Данный вопрос взят на контроль Управлением полиции Медеуского района города Алматы", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980016-muzhchinu-oshtrafovali-za-organizatsiyu-nezakonnoy-platnoy-parkovki-v-almaty/