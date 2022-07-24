Уголовное дело возбудили на директора школы из-за вырубки сосен в Текели

Вырубленные сосны. Фото: instagram.com/police_almob

Вырубка сосновой аллеи на территории одной из школ города Текели привлекла внимание общественности и полицейских. В итоге стражи порядка завели на директора общеобразовательного учреждения уголовное дело, об этом сообщается на официальной странице ДП Алматинской области в Instagram.

Как сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области, видео с вырубленными деревьями появилось в соцсетях. Видеозапись была произведена на территории школы в Текели, администрация которой распорядилась вырубить 16 сосен.

Горожан возмутил факт уничтожения хвойных деревьев, относящихся к редкому виду крымской сосны.

"При проверке факт подтвердился. Дирекция школы пояснила, что деревья представляли угрозу падения при сильном ветре, а также затемняли окна в учебных классах. И решение о вырубке якобы было согласовано с родителями и попечительским советом.

Действия директора школы рассмотрели в акимате на заседании общественного совета, признав их незаконность. В полиции города Текели возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное статьей 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение деревьев). Причиненный материальный ущерб составил 1 715 280 тенге", – сообщил старший инспектор ДП Жетысуской области Баглан Рымжанов.

Отмечается, что с учетом вызванного общественного резонанса расследование уголовного дела взято на контроль областным департаментом полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979927-ugolovnoe-delo-vozbudili-na-direktora-shkoly-iz-za-vyrubki-sosen-v-tekeli/