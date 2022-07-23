Водителя Range Rover наказали в Алматы после видео в Сети

Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях распространяется видео, как по улице в Алматы едет Range Rover с высунувшимися из окон парнями. Стражи порядка установили водителя и привлекли к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Правонарушение было снято на камеру. Видео выложили в соцсетях. На кадрах видно черный Range Rover, который едет в темное время суток по дороге с высунувшимися из окон людьми.

По информации пресс-службы ДП Алматы, водитель автомобиля 1996 года рождения привлечен к административной ответственности по ст.593 ч.1 КоАП РК за нарушение правил перевозки пассажиров.

В ведомстве отметили, что вопиющий случай был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что водителя маслихата Алматинской области наказали после скандального видео. Он был привлечен к ответственности за управление машиной с заведомо подложным госномером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979897-voditelya-range-rover-nakazali-v-almaty-posle-video-v-seti/