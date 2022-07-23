Объявление о продаже имущества школы в Алматинской области обсуждают в Сети

Скриншот: instagram.com/kris_p_talgar

Пользователи обсуждают объявление с сайта продаж. В опубликованном в соцсетях посте отмечается, что реализуется имущество ремонтируемой школы в Алматинской области - пластиковые окна и светильники. Ситуацию прокомментировали в отделе образования Талгарского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ничего особенного, просто 21-ю школу в поселке Гульдала решили распродать. Там затеяли ремонт.

А что, мы же богатые, деньги девать некуда. Сами же пишете, что окна в хорошем состоянии, зачем тогда менять? А со светильниками что не так? Лампочки перегорели? И, наконец, главный вопрос: кто получит деньги с продажи госимущества?" - говорится в подписи к скриншотам с сайта объявлений.

Пользователи стали обсуждать эту тему. Некоторые согласились с автором, что нет необходимости менять пластиковые окна, если они в хорошем состоянии. Других тоже заинтересовало, куда уйдут деньги от продажи имущества.

"Окна хорошие у нас были, не так давно меняли, а теперь продают. Кому эти деньги пойдут?", "Если будут делать ремонт, а окна не поменяют, то народ скажет, зачем ремонт делали, даже окна не поменяли, так что сами думайте!" - пишут комментаторы.

Между тем ситуацию под постом прокомментировали в отделе образования Талгарского района. В ведомстве отметили, что в настоящее время в здании средней школы №21 села Гульдала проводится капитальный ремонт. Заказчик - отдел образования Талгарского района.

Школу построили в 1967 году. Проектная мощность - 900 ученических мест. Язык обучения - казахский, русский, уйгурский.

"Капитального ремонта здания до настоящего времени не было. Количество учащихся - 1911. Демонтажные работы завершены. Проводятся строительно-монтажные работы", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что по информации подрядной организации, человек, опубликовавший объявление, у них не работает.

"Строительные материалы после демонтажа подрядная организация должна отправить на мусорную свалку, чтобы в дальнейшем получить подтверждающий документ для актов выполненных работ, предусмотренных в сметной документации.

Со стороны подрядной организации и заказчика объявление не подавалось. В настоящее время проводится внутренняя проверка с целью выявления причастных лиц", - резюмировали в отделе образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979870-obyavlenie-o-prodazhe-imuschestva-shkoly-v-almatinskoy-oblasti-obsuzhdayut-v-seti/