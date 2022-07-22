Пастух из СКО помог разыскать пропавшего подростка из Германии

Найденный подросток в окружении полицейских и егерей. Фото: polisia.kz

Североказахстанским полицейским удалось разыскать 16-летнего парня, потерявшегося в лесу, сообщает МВД РК на своем официальном медиапортале Polisia.kz.

21 июля в отдел полиции Айыртауского района обратилась 27-летняя жительница Петропавловска. Женщина пояснила, что около 6 утра потерялся ее 16-летний племянник – они находились на одной из баз отдыха, расположенной в селе Имантау.

Полицейские тут же приступили к поискам – в них приняли участие как сами правоохранители, так и егеря, лесники и все неравнодушные люди.

Однако выйти на след парня удалось благодаря фотоориентировке, разосланной по WhatsApp. По ней подростка опознал пастух в поле.

Полицейские и егеря прочесали местность, где в последний раз видели молодого человека. В итоге парня нашли и вернули родственникам.

Найденный подросток в окружении полицейских и егерей. Фото: polisia.kz

Жительница Петропавловска, которой вернули потерявшегося родственника, поблагодарила неравнодушных североказахстанцев личным сообщением в Instagram полиции.

"Сегодня у нашей семьи произошло чудо. Благодаря сотрудникам отдела полиции Айыртауского района мы нашли своего родного человека.

Полицейские быстро и четко отреагировали на наше заявление о пропаже. Большой командой вместе с местными егерями и просто отдыхающими людьми были организованы поиски человека, которые закончились успехом.

Мы говорим вам всем большое человеческое спасибо. Мы рады и гордимся, что у нас такая полиция!" – написала горожанка.

Начальник райполиции Марат Серкешев пояснил, что юноша вместе с родителями приехал в Петропавловск в гости к бабушке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979862-pastuh-iz-sko-pomog-razyskat-propavshego-podrostka-iz-germanii/