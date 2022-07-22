Тело в спальном мешке нашли в золотодобывающей шахте в Акмолинской области

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Тело в спальном мешке нашли в неработающей золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области. Предположительно, мужчина был незаконным старателем. Об этом сообщили в компании "Алтыналмас", передает Sputnik Казахстан.

Тело в спальном мешке обнаружили утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со "стволом" шахты.

Диспетчер вызвал на место происшествия стражей порядка. Мужчину опознали. Им оказался житель поселка Бестобе. Работником рудника не являлся.

В сообщении компании указывается, что шахта золотодобывающего рудника не работает почти год, а нижние горизонты затоплены грунтовыми водами.

В апреле текущего года на горизонте шахты "Западная" этого же рудника обходчики обнаружили тело 43-летнего жителя Павлодарской области. По данным полиции Степногорска, он умер от ишемической болезни сердца.

"Покойный незаконно проник в шахту, где его, вероятно, бросили напарники. Не исключено, что в данном случае произошла такая же ситуация: старатели положили тело напарника в спальный мешок и оставили рядом со "стволом" шахты, чтобы работники рудника подняли его на поверхность", - предположили в "Алтыналмас".

В компании отметили, что нахождение в неработающей и полузатопленной шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не функционируют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979843-telo-v-spalnom-meshke-nashli-v-zolotodobyvayuschey-shahte-v-akmolinskoy-oblasti/