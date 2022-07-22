13,5 млрд тенге не уплатили за регистрацию авто в Алматинской области

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В Алматинской области выявили факты первичной регистрации автомобилей без уплаты сбора на сумму 13,5 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в регионе выявили многочисленные факты завоза из-за рубежа большегрузных машин без уплаты сбора за первичную регистрацию, а также случаи выдачи государственных номерных знаков повышенного спроса без уплаты госпошлины.

По итогам проверки управления административной полиции Алматинской области в период с 2018-2021 годы установлено 2329 фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора на сумму 13,5 млрд тенге.

"Выяснилось, что ввозимые с третьих стран автотранспортные средства, в частности седельные тягачи с годом выпуска свыше 7 лет, при первичной постановке на учет не уплачивали сбор, размер которого составляет 2 500 МРП (в 2019 году - 6,3 млн тенге, 2020 году - 6,9 млн тенге, 2021 году - 7,3 млн тенге)", - отметили в КГД.

Также было выявлено 450 фактов выдачи VIP-номеров без уплаты государственной пошлины, в результате потери в бюджет составили 135,7 млн тенге. Пошлина за номера с одинаковыми цифровыми и буквенными значениями варьируется от 174 000 тенге до 872 900 тенге.

В ведомстве добавили, что в настоящее время административной полицией проводятся мероприятия по взысканию сумм сбора и пошлины с лиц, получивших данные услуги нестандартным путем.

"Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для установления круга виновных лиц и принятия соответствующего решения", - заключили в КГД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979827-135-mlrd-tenge-ne-uplatili-za-registratsiyu-avto-v-almatinskoy-oblasti/