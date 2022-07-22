Участок объездной трассы вокруг Нур-Султана закроют до 15 октября
Опубликовано:
В Нур-Султане перекроют движение по автодороге, которая пролегает в объезд столицы. Об этом говорится в информационном сообщении на официальном сайте столичного акимата.
Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет закрыт на капитальный ремонт участок (4-й километр) трассы республиканского значения Р-10 "Обход города Нур-Султана".
До 15 октября текущего года на указанном участке планируется возвести объездную дорогу с дорожной одеждой капитального типа вдоль путепровода протяженностью 2,6 км, а также обустроить там железнодорожный путь.
Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.
Кроме того, астанчан призвали с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979784-uchastok-obezdnoy-trassy-vokrug-nur-sultana-zakroyut-do-15-oktyabrya/