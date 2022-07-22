Погода без осадков ожидается сегодня в мегаполисах Казахстана

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Сегодня, 22 июля, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, по прогнозам метеорологов, осадков не предвещается. Тем не менее жителям некоторых мегаполисов следует быть осторожными из-за сильной жары. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в пятницу ожидается день без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха достигнет +25…+27 градусов, а ночью опустится до +12…+14 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Алматы синоптики прогнозируют солнечный день с переменной облачностью. В дневное время в городе ожидается жара до +36…+38 градусов, ночью же температура воздуха будет находиться на отметке в +22…+24 градуса. Скорость ветра – 2-7 м/с.

Жителей Шымкента ожидает ясный и очень жаркий день. В пике дневная температура воздуха может доходить до +41…+43, и лишь ночью жара отступит до +25…+27 градусов. Скорость ветра сегодня составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979688-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-segodnya-v-megapolisah-kazahstana/