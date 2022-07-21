Парень и девушка заблудились ночью в горах близ Алматы

Спасатели и туристы. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

Парень и девушка в Алматинской области решили подняться в горы, однако не рассчитали свои силы и не успели вернуться к ночи, из-за чего потерялись. Об этом сообщается на официальной странице ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК в Instagram.

Инцидент произошел 20 июля в Талгарском районе Алматинской области, в районе горного курорта Акбулак.

Указывается, что молодой человек 2003 года рождения с девушкой 2006 года рождения решили подняться на пик "Рахат" пешим ходом. Восхождение началось еще в обед, и молодые люди дошли до намеченной цели к вечеру.

Стало темнеть, и парень с девушкой поняли, что не рассчитали свои силы, и спуск оказался крутым и сложным.

В 22:15 на помощь туристам выехала оперативная группа РОСО в количестве 7 спасателей и одного кинологического расчета. В течение часа они прибыли на горный курорт Акбулак и приступили к поисковым работам.

Спустя 2,5 часа спасатели обнаружили молодых людей выше пика "Рахат" и оказали им всю необходимую помощь. Около 4 часов утра сотрудники РОСО вместе с туристами спустились по очень крутому спуску к канатной дороге горного курорта Акбулак.

Отмечается, что погода была довольно холодной.

Обратная дорога заняла еще два часа, поэтому уже к утру молодых людей спустили к машине РОСО, чтобы довезти ребят до базы "Акбулак", где их уже ждали родные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979574-paren-i-devushka-zabludilis-nochyu-v-gorah-bliz-almaty/