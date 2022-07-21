Число коррупционных правонарушений возросло в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Количество уголовных коррупционных правонарушений выросло сразу на треть в Казахстане - 25-процентный рост показали случаи взяточничества, заявили аналитики.

По данным Finprom.kz, по итогам первого полугодия в стране зарегистрировали 1,3 тыс. коррупционных уголовных правонарушений — на 30,5% больше, чем годом ранее:

952 правонарушения отнесли к тяжкой степени,

299 правонарушений — к средней тяжести,

48 правонарушений — к небольшой тяжести,

13 правонарушений — к особо тяжким.

Таблица коррупционных правонарушений: finprom.kz

Большинство правонарушений относилось к получению или даче взятки, а также к мошенничеству: 374, 358 и 220 случаев соответственно.

Непосредственно к взяточничеству относятся дача или получение взятки и посредничество во взяточничестве.

Как подсчитали аналитики, за полгода на эти три статьи пришлось 58,5% всех коррупционных правонарушений (767 случаев). Случаев посредничества зарегистрировали 35, показатель вырос на 94,4% за год.

В разрезе регионов больше всего случаев взяточничества зарегистрировали в Алматинской области: 89 правонарушений — на 85,4% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Шымкент (69 правонарушений, плюс 68,3% за год) и Нур-Султан (68 правонарушений, минус 6,8%).

Меньше всего случаев взяточничества среди всех регионов страны зарегистрировали в Акмолинской области: всего 11 правонарушений с начала года, годовой рост — в 2,2 раза.

Коррупционные правонарушения в разрезе регионов: finprom.kz

За исследуемый период суду передали 448 обвиняемых, совершивших коррупционные уголовные правонарушения — на 13,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Количество лиц, в отношении которых было вынесено постановление о признании подозреваемыми, составило 827 человек, а количество выявленных лиц, совершивших правонарушения, — 610 человек.

"Среди лиц, переданных суду, 17,2% обвиняемых составили служащие акиматов и их структурных подразделений: 77 человек, годовое сокращение на 3,8% за год. Далее идут сотрудники органов внутренних дел (73 человека) и пограничной службы Комитета национальной безопасности (27 человек)", - говорится в сообщении.

Также суду было передано 5 сотрудников антикоррупционной службы.

Таблица коррупционных правонарушений: finprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979491-chislo-korruptsionnyh-pravonarusheniy-vozroslo-v-kazahstane/